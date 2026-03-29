明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節（29日・平和堂HATOスタジアムほか＝14試合）西のB組は首位宮崎が滋賀に0―1で敗れ、開幕からの連勝が7で止まった。A組は徳島が高知との首位攻防戦を3―0で制し、勝ち点18。東のA組は仙台が秋田と0―0からのPK戦を11―10で制し、同21でトップを堅持。B組はいわきが磐田に1―0で競り勝った。