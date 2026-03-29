数字さえ上げれば何をやっても許されると勘違いする「数字至上主義者」はどの業界にも存在する。そうした振る舞いが許される環境の場合、その万能感に取り憑かれ、一線を超えてしまう者もいるようだ。かつて都内の不動産会社に勤務していた武藤拓也さん（仮名・45歳）は、当時の上司だった課長の橘さん（仮名）のことを思い出すと、いまだに辛くなるという。◆圧倒的な結果を残すが、人間性は…「橘は社内でも『怪物』的な存在