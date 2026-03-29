―［メンズファッションバイヤーMB］― 大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年10月15日記事は取材時の状況）＊＊＊メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。よろしくお願いします。◆オジサンが絶対に買っ