J２のテゲバジャーロ宮崎は３月29日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節（WEST-B）で、J３のレイラック滋賀と敵地で対戦した。 開幕からPK戦なしの７連勝でWEST-Bの首位に立ち、快進撃を続ける宮崎。前半からアグレッシブに攻撃を仕掛けるが、なかなかゴールを奪えず。その後、69分にパスミスを三宅海斗に拾われ、そのままロングシュートを決められて先制点を献上した。結果的にこの得点が決勝点となり