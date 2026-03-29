開幕から快進撃を続けた宮崎の連勝は７でストップ。滋賀に０−１惜敗で百年構想リーグ初黒星
J２のテゲバジャーロ宮崎は３月29日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節（WEST-B）で、J３のレイラック滋賀と敵地で対戦した。
開幕からPK戦なしの７連勝でWEST-Bの首位に立ち、快進撃を続ける宮崎。前半からアグレッシブに攻撃を仕掛けるが、なかなかゴールを奪えず。その後、69分にパスミスを三宅海斗に拾われ、そのままロングシュートを決められて先制点を献上した。
結果的にこの得点が決勝点となり、宮崎は０−１で敗戦。百年構想リーグで初の黒星となり、連勝は７でストップした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開幕からPK戦なしの７連勝でWEST-Bの首位に立ち、快進撃を続ける宮崎。前半からアグレッシブに攻撃を仕掛けるが、なかなかゴールを奪えず。その後、69分にパスミスを三宅海斗に拾われ、そのままロングシュートを決められて先制点を献上した。
結果的にこの得点が決勝点となり、宮崎は０−１で敗戦。百年構想リーグで初の黒星となり、連勝は７でストップした。
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