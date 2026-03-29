7人組グループ・BTSが29日午前0時、公式YouTubeチャンネルを更新し、韓国の伝統建築「宣恵院」で撮影された「SWIM」の映像を公開した。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS今回の映像は、華やかな舞台装置の代わりに照明のみを用い、BTSのダンスと空間の美しさを最大限に引き出している。特に、水が流れるような照明演出が没入感を一層高めた。息遣いまで感じられるメンバーの臨場感あふれる歌