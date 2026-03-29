BTS、伝統建築「宣恵院」で「SWIM」パフォーマンス 韓国の伝統美と融合
7人組グループ・BTSが29日午前0時、公式YouTubeチャンネルを更新し、韓国の伝統建築「宣恵院」で撮影された「SWIM」の映像を公開した。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
今回の映像は、華やかな舞台装置の代わりに照明のみを用い、BTSのダンスと空間の美しさを最大限に引き出している。特に、水が流れるような照明演出が没入感を一層高めた。息遣いまで感じられるメンバーの臨場感あふれる歌声が、深い感動を与える。
BTSは3月20日にThe 5th Album『ARIRANG』をリリース。韓国を代表する民謡「アリラン」をタイトルに掲げ、グループのルーツと、2026年現在に7人のメンバーが抱く感情を音楽に込めた。時代を超えて大衆の心に深く刻まれた「アリラン」のように、今作もまた時空を超えて多くの人々に響き、長く記憶されることを願う想いが反映されている。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
今回の映像は、華やかな舞台装置の代わりに照明のみを用い、BTSのダンスと空間の美しさを最大限に引き出している。特に、水が流れるような照明演出が没入感を一層高めた。息遣いまで感じられるメンバーの臨場感あふれる歌声が、深い感動を与える。
BTSは3月20日にThe 5th Album『ARIRANG』をリリース。韓国を代表する民謡「アリラン」をタイトルに掲げ、グループのルーツと、2026年現在に7人のメンバーが抱く感情を音楽に込めた。時代を超えて大衆の心に深く刻まれた「アリラン」のように、今作もまた時空を超えて多くの人々に響き、長く記憶されることを願う想いが反映されている。