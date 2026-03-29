【モデルプレス＝2026/03/29】女優の齊藤なぎさが3月28日、自身のInstagramを更新。お気に入りの洋服を着用した姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】22歳元イコラブ「ウエスト細くて綺麗」ファン絶賛の暗髪×ノースリ私服ショット◆齊藤なぎさ、美ウエストのぞく私服ショット投稿齊藤は「母とおでかけ！沢山写真を撮ってくれました」「とてもお気に入りのお洋服！！！」とつづり、母親と出かけた際の写真を複数枚公開。白いタン