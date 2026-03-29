齊藤なぎさ、髪色チェンジ報告 美ウエストのぞく私服ショットにファン絶賛「スタイル良すぎ」「透明感バグってる」
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の齊藤なぎさが3月28日、自身のInstagramを更新。お気に入りの洋服を着用した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳元イコラブ「ウエスト細くて綺麗」ファン絶賛の暗髪×ノースリ私服ショット
齊藤は「母とおでかけ！沢山写真を撮ってくれました」「とてもお気に入りのお洋服！！！」とつづり、母親と出かけた際の写真を複数枚公開。白いタンクトップに白い上着を羽織り、デニムを合わせたコーディネートを披露した。タンクトップからは引き締まったウエストがのぞいている。
また、「あ、そして髪色が変わりました！この色もとてもお気に入りです！」と新しい髪色についても報告し、「少し暗くなったんだけどどうかな〜？」とファンに問いかけている。
この投稿にファンからは「ウエスト細くて綺麗」「スタイル良すぎ」「可愛い」「透明感バグってる」「お気に入りを披露してくれてありがとう」「お母さんの撮影が上手くて感謝」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元イコラブ「ウエスト細くて綺麗」ファン絶賛の暗髪×ノースリ私服ショット
◆齊藤なぎさ、美ウエストのぞく私服ショット投稿
齊藤は「母とおでかけ！沢山写真を撮ってくれました」「とてもお気に入りのお洋服！！！」とつづり、母親と出かけた際の写真を複数枚公開。白いタンクトップに白い上着を羽織り、デニムを合わせたコーディネートを披露した。タンクトップからは引き締まったウエストがのぞいている。
◆齊藤なぎさの投稿に反響
この投稿にファンからは「ウエスト細くて綺麗」「スタイル良すぎ」「可愛い」「透明感バグってる」「お気に入りを披露してくれてありがとう」「お母さんの撮影が上手くて感謝」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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