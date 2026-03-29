学び直しを必要とする人たちを支える「自主夜間中学校」が28日岡山市の商店街で募金を呼び掛けました。「岡山自主夜間中学校です。学び直しの場のためのご支援・ご協力をよろしくお願いします」募金を呼び掛けたのは、2017年から活動を続けている「岡山自主夜間中学校」のスタッフと生徒です。岡山市北区の表町商店街で週に３回、無料で授業を行っていて、不登校などの事情で義務教育を十分に受けられなかった人たちが学ん