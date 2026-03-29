元TOKIOの松岡昌宏（49）が29日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。3日に脳出血のため死去した、アニメ「銀河鉄道999」のメーテルや女優オードリー・ヘプバーンの吹き替えなどで知られる声優の池田昌子さん（享年87）との思い出を明かした。リスナーから池田さんをしのぶメールが寄せられると、「999」のメーテルが大好きだという松岡は「自分も訃報を耳にして、ああ、そうなんだなあって…」とコメン