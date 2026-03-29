元TOKIOの松岡昌宏（49）が29日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。3日に脳出血のため死去した、アニメ「銀河鉄道999」のメーテルや女優オードリー・ヘプバーンの吹き替えなどで知られる声優の池田昌子さん（享年87）との思い出を明かした。

リスナーから池田さんをしのぶメールが寄せられると、「999」のメーテルが大好きだという松岡は「自分も訃報を耳にして、ああ、そうなんだなあって…」とコメント。

同作で星野哲郎の声を務めた「野沢雅子さんが、『999』で車掌さんの声を担当されていた方ももう先に召されていて。“あちらで仲良くやってくださいね”っていうようなメッセージを言っていて」と明かし、「いつも言うんですけれども、寂しいのと同時にいつも言うことですが、本当にメーテルが好きだった人は自分も含めてたくさんいるんじゃないですか？でもメーテルが消えることはこれからも絶対ないですし」と力を込めた。

リスナーからは多くの便りが寄せられたとし「自分もメーテルが好きで、池田さんがお亡くなりになられたというんで、また久々に映画バージョンを見て」と回顧。「ああ何か昔見ているのと今見ているのとじゃあまた見る場所が変わるんだなあと思いながら。さらば銀河鉄道999、さらばメーテル、さらば松岡の夢っていう感じでしたよ」と語った。

また「池田さんと実はお仕事したことがあったらしくて。知らなくて」と告白。「『メレンゲの気持ち』という番組に出させていただいた時に、“僕はメーテルの大ファンなんです、本当にメーテルが好きなんです”って言ったら、池田さんが声だけ生出演してくださって。“メーテル、メーテル、メーテルなの？昌宏って言ってほしいなあ”って言って“昌宏”ってメーテルの声で呼んでもらって」と振り返った。

さらに「そこで終われば良かったんだけど、池田さんが“でもね昌宏、私昌宏さんと仕事したことあるのよ”とか言って。“あたしは（ディズニーのアニメ映画）『ヘラクレス』であなたの母親よ”とか言われて」との指摘を受けたと言い、「“あーっつ！！失礼しました”なんて言って。“大変失礼いたしました！”みたいな。とんだ恥をさらしてしまいましたけれども」と苦笑した。

そうして「皆さんに聴いていただきましょう。池田昌子さんのご冥福をお祈りしながら聴いていただきます。ささきいさおさんの『青い地球』せりふ入りバージョン」と「999」のエンディングテーマをオンエアした。