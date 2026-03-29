◇パ・リーグ楽天―オリックス（2026年3月29日京セラ）楽天のドラフト1位右腕・藤原聡大投手（22）が先発でデビュー戦に臨み、3回8安打4失点で降板。「ただただ悔しいです。打たれたということは足りないところがあると思うので次回の登板までにそこを見直して準備をしたいと思います」と悔しそうに話した。藤原は初回先頭の宗に初球の152キロを左前に運ばれると、続く広岡も初球151キロを右前へ。3番西川の中前適時打で