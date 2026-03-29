Ｒ−１グランプリで優勝した今井らいぱちが２８日、ＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」で、東京で住んでいる意外な場所を明かし「今年（Ｒ−１で）決勝に行けなかったら大阪に帰る」決断をしていたと明かした。かまいたち、見取り図、さらば青春の光が都内をロケ。最後に向かったのが、見取り図がＹｏｕＴｕｂｅ撮影のために借りている「見取り図ハウス」だった。そこにいたのが今井。実は今井はこの見取り図ハウスに住んでい