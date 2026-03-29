Ｒ−１グランプリで優勝した今井らいぱちが２８日、ＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」で、東京で住んでいる意外な場所を明かし「今年（Ｒ−１で）決勝に行けなかったら大阪に帰る」決断をしていたと明かした。

かまいたち、見取り図、さらば青春の光が都内をロケ。最後に向かったのが、見取り図がＹｏｕＴｕｂｅ撮影のために借りている「見取り図ハウス」だった。

そこにいたのが今井。実は今井はこの見取り図ハウスに住んでいるといい「上京して２年目なんです」。上京は家族と一緒に引っ越してきたというが「いろいろあって、家を（家族で）出ないといけなくなって」と、当時住んでいた神奈川県の自宅を出なければならなくなってしまったという。

突然の引っ越しで「（かまいたち）山内さんにお金借りたりして引っ越した」といい、「引っ越した先で双子が生まれて、子どもが３人。東京では暮らせないと大阪に帰って自分は単身赴任でここにいる」という。

見取り図盛山は「半年以上、ここでＹｏｕＴｕｂｅ撮ってない。ただただ今井を養っているだけ」といい「いろいろ事情があんねんな？」と今井に同情。今井も「Ｒ−１に挑戦しているが、今年決勝に行けなかったら大阪に帰る」と家族との話し合いで決まったと話した。

「双子が５カ月なんですけど、１０回ぐらいしか会えてない。１人で奥さん３人の子を育てている。大変」だといい決断したというが、結果、Ｒ−１で見事優勝。撮影時は結果は出ていなかったが、画面には「結果は見事優勝！おめでとうございます」のテロップが入っていた。