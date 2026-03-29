日本市場を徹底研究したボディと装備は「大きなアドバンテージ」に世界的なEVメーカーとして知られる中国・BYDが、いよいよ日本の軽自動車市場に本格参入します。BYD Auto Japan（以下、BYD）は2026年2月16日、今夏の発売を予定している新型軽スーパーハイトワゴンのBEV（バッテリーEV：電気自動車）「BYD RACCO（ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。【画像】超カッコいい！ これが新型“軽”スーパーハイトワゴン「BY