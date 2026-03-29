日本市場を徹底研究したボディと装備は「大きなアドバンテージ」に

世界的なEVメーカーとして知られる中国・BYDが、いよいよ日本の軽自動車市場に本格参入します。

BYD Auto Japan（以下、BYD）は2026年2月16日、今夏の発売を予定している新型軽スーパーハイトワゴンのBEV（バッテリーEV：電気自動車）「BYD RACCO（ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。

【画像】超カッコいい！ これが新型“軽”スーパーハイトワゴン「BYD RACCO」です！ 画像で見る（30枚以上）

サイトには車両の詳細スペックや開発者の思いが掲載されており、SNSを中心に早くも大きな反響を呼んでいます。

新型ラッコとはいったいどのようなクルマなのでしょうか。

日本独自の規格である軽自動車は、現在日本国内の新車販売全体において約4割を占めるほどの巨大市場へ成長しています。

そのど真ん中に満を持して投入されるBYDラッコのボディタイプは、ホンダ「N-BOX」やダイハツ「タント」、スズキ「スペーシア」などが競い合う最量販カテゴリーの「軽スーパーハイトワゴン」に準拠しています。

日本の軽自動車規格に沿った全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmというサイズで、後席両側スライドドアをはじめ、日本の道路事情や日常の使い勝手を徹底的に研究したパッケージングとなっています。

そのスタイリングも、「N-BOXやタントの新型？」と思うほど違和感なく日本市場に溶け込むデザインを採用しており、BYDの本気度を感じさせます。

もちろんラッコの注目点は、その中身にもあります。

駆動方式はFWD（前輪駆動）を採用し、バッテリーはユーザーの用途に合わせて2種類が用意されました。

街乗りをメインとするユーザー向けの「スタンダード仕様（約20kWh）」は、航続距離200km超（目標値）。

週末の遠出もこなしたいユーザー向けの「ロングレンジ仕様（約30kWh）」は、軽EVとしては異例となる300km超を目指して開発されています。

このスペックには、非常に絶妙な設定だと感じられます。

国産メーカーからも軽BEVは出ていますが、もっとも売れ筋のはずの軽スーパーハイトワゴンクラスにはラインナップされていないのが現状で、一気にゲームチェンジャーとして躍り出るかもしれません。

一方で、消費者の関心が集まるのは「価格」と「信頼性」でしょう。

たとえば、国からのCEV補助金（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金）込みで実質200万円を切るなら、ガソリンモデルの軽スーパーハイトワゴン同等かそれ以下の価格となり、大いに販売を伸ばすかもしれません。

品質や整備体制などへの漠然とした不安はありますが、国産車並みのレベルを保てれば、多くのユーザーから毛嫌いされることもないはずです。

ユニークな車名“ラッコ”は、道具を使う賢さと愛らしさを持つ、絶滅危惧種である水生生物のラッコに由来しています。「地球環境を守ること＝ラッコを守ること」というBYDの環境へのミッションが、この名前に込められているのです。

※ ※ ※

BEV市場の転換期となっているなかでも、軽自動車は日本においてBEVに最も適したパッケージといえます。

2026年夏、愛らしいラッコが日本の道路を走り始めたとき、軽自動車市場にどのような変化が訪れるのでしょう。

ラッコが大成功すれば、販売台数ナンバーワン軽自動車のN-BOXも、うかうかしてはいられません。国産各社もただちに軽スーパーハイトワゴンのEV開発に着手するでしょう。

いや、もう水面下ではすでに動き出しているのかもしれません。今後の軽自動車市場の動向には要注目です。