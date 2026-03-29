【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」のメインKV＆メインPV第1弾が解禁となった。メインKVには、スーパーの裏の喫煙所で、穏やかな笑顔を見せながら煙草を吸う佐々木（CV：佐藤拓也）と、そんな佐々木に視線を向けながら煙草を吸う田山（CV：星希成奏）が描き出されている。ふたりが過ごす、喫煙所の雰囲気も伝わるビジュアルに仕上がっており、ここから描かれていく物語に一層期待が