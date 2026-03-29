【劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編】 上映開始日：5月8日より 上映劇場：全国劇場 第3弾キービジュアル 5月8日公開予定のアニメ映画「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」において、本予告および第3弾キービジュアルが公開された。 さらに、本アニメの主題歌がLiSAさんの新曲「YES」に決定。第1期、第3期のオープニングテーマ