日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。最終話「逃避行」が3月29日に放送予定です。※最終話放送はよる11：00〜【写真】佐伯は、怜治への憎悪を募らせ……！自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの