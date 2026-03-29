日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。最終話「逃避行」が3月29日に放送予定です。※最終話放送はよる11：00〜

【写真】佐伯は、怜治への憎悪を募らせ……！

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

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氷川拘置所の、女性が収容された区域『女区（じょく）』の区長・冬木こずえ役を篠原涼子。強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治役をジェシー（SixTONES）。日下怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介役を藤木直人が演じる。

主題歌『Canaria』（カナリア）は、いきものがかりの水野良樹が作詞・作曲を手掛け、「鈴木雅之 feat. 篠原涼子」として鈴木と篠原が歌う。



日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』

＜前回のあらすじ＞

ついに脱獄の時！氷川拘置所の刑務官・冬木こずえは、無実の罪を着せられた収容者・日下怜治を塀の外に逃がす覚悟を決め、悪女に変貌。

脱獄計画を隠すため、邪魔な上司・小柳太介（宇梶剛士さん）を拘置所から追い出し、友人の捜査一課刑事・佐伯雄介（藤木直人さん）に「結婚してほしい」と嘘をついた。

〈彼と生きていくためなら、私はどんな嘘でもつく――。〉

こずえの計画通り、拘置所では新しい監視システムの導入が決定。

システム切り替えの際、すべての監視カメラと静脈認証が一時的に停止する、わずか《10分の間》に脱獄を狙うこずえは、計画を完璧にするために、その日に避難訓練の実施を提案するが……。

脱獄への準備が着々と進む中、計画に気付いた小柳が、こずえに復讐するために動き出す！さらに警察も脱獄の気配を察知！

追い詰められていくこずえと怜治――。果たして脱獄は成功するのか！？

＜最終話あらすじ＞

彼となら、地獄に堕ちても構わない…！

氷川拘置所の刑務官・冬木こずえは、無実の罪を着せられた収容者・日下怜治を救うため脱獄を決行。立ちはだかる婚約者の刑事・佐伯雄介を振り切り、怜治と共に、ついに塀の外へ――！

脱獄を許してしまった拘置所は騒然！

事態を聞きつけた警察はこずえに共犯の疑いをかけ、その行方を追跡！

こずえを奪われた佐伯は、怜治への憎悪を募らせ……！

警察の目をかいくぐって国外逃亡を図るこずえと怜治。その前に、怜治の伯父・日下秋彦（大澄賢也さん）によって監禁されたままの妹・寿々（梶原叶渚さん）を助けに向かおうとするが――。

もう二度と引き返せない…！すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。

２人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終話！！

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また、最終回の放送直後から、HuluにてSeason2（全5話）の独占配信が決定。詳しい情報は最終回放送直後に明らかになるという。