[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](鳴門大塚)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 永石拓海DF 3 山田奈央DF 4 カイケDF 44 山口竜弥MF 8 岩尾憲MF 10 杉本太郎MF 22 柳澤亘MF 24 高田颯也MF 42 高木友也FW 9 トニー・アンデルソンFW 11 ルーカス・バルセロス控えGK 31 長谷川徹DF 15 山越康平DF 20 松田佳大DF 97 モヨマルコム強志MF 6 鹿沼直生MF 7 児玉駿斗FW 14 梶谷政仁FW 19 宮崎純