徳島vs高知 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 22 柳澤亘
MF 24 高田颯也
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 15 山越康平
DF 20 松田佳大
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
FW 14 梶谷政仁
FW 19 宮崎純真
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 22 柳澤亘
MF 24 高田颯也
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 15 山越康平
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
FW 14 梶谷政仁
FW 19 宮崎純真
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史