[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 山田奈央

DF 4 カイケ

DF 44 山口竜弥

MF 8 岩尾憲

MF 10 杉本太郎

MF 22 柳澤亘

MF 24 高田颯也

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 31 長谷川徹

DF 15 山越康平

DF 20 松田佳大

DF 97 モヨマルコム強志

MF 6 鹿沼直生

MF 7 児玉駿斗

FW 14 梶谷政仁

FW 19 宮崎純真

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 8 高野裕維

MF 11 三好麟大

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 20 杉山伶央

MF 88 濱託巳

FW 9 新谷聖基

控え

GK 99 村田侑大

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 73 田中稔也

MF 76 三門雄大

FW 13 河田篤秀

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史