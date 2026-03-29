＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、飛ばし屋の穴井詩がトータル10アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】48歳でも衰えず大山志保のガッツポーズに歓声1打差2位に永久シード（通算30勝）に王手をかけている申ジエ（韓国）。2打差3位タイには高橋彩華とルーキーの藤本愛菜、3打差5位タイには菅