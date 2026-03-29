＜中間速報＞穴井詩が単独首位浮上 永久シード王手のジエは1差追走
＜アクサレディス 最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、飛ばし屋の穴井詩がトータル10アンダー・単独首位に立っている。
【ライブフォト】48歳でも衰えず 大山志保のガッツポーズに歓声
1打差2位に永久シード（通算30勝）に王手をかけている申ジエ（韓国）。2打差3位タイには高橋彩華とルーキーの藤本愛菜、3打差5位タイには菅楓華ら6人が続いている。河本結、青木瀬令奈、都玲華らはトータル6アンダー・11位タイ。2週連続優勝がかかる笠りつ子はトータル5アンダー・18位タイ、女王・佐久間朱莉はトータル2アンダー・36位タイにつけている。4年ぶりに予選を通過した48歳・大山志保は、トータル3アンダー・28位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ファイナルRのリーダーボード
〈連続写真〉穴井詩はなぜ飛距離が衰えない？ 秘訣は右腕の使い方だった
【写真】初々しい！ JK時代の都玲華
【写真】スカイブルーのドレスに身を包んだ柏原明日架
日本勢は？ 米女子ツアー3日目の結果
【ライブフォト】48歳でも衰えず 大山志保のガッツポーズに歓声
1打差2位に永久シード（通算30勝）に王手をかけている申ジエ（韓国）。2打差3位タイには高橋彩華とルーキーの藤本愛菜、3打差5位タイには菅楓華ら6人が続いている。河本結、青木瀬令奈、都玲華らはトータル6アンダー・11位タイ。2週連続優勝がかかる笠りつ子はトータル5アンダー・18位タイ、女王・佐久間朱莉はトータル2アンダー・36位タイにつけている。4年ぶりに予選を通過した48歳・大山志保は、トータル3アンダー・28位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ファイナルRのリーダーボード
〈連続写真〉穴井詩はなぜ飛距離が衰えない？ 秘訣は右腕の使い方だった
【写真】初々しい！ JK時代の都玲華
【写真】スカイブルーのドレスに身を包んだ柏原明日架
日本勢は？ 米女子ツアー3日目の結果