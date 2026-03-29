All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「福井県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：シーサイド高浜（高浜町）／35票青い海を望む「シーサイド高浜」が2位にランクイン。新鮮な海産物はもちろん、地元高浜産の野菜やお米を使ったメニューが評