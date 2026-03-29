「海を眺めながら……」グルメが魅力的な“福井県の道の駅”ランキング1位が魅力的すぎる！【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「福井県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「美味しいシーフードを食べられそうだと思いました」（40代男性／長野県）
「家族で行った事がありそこの料理が美味しかった」（20代男性／愛知県）
「煮干しの醤油ラーメンを食べてみたい」（30代男性／埼玉県）
▼回答者コメント
「越前がに・海鮮丼などがいただけるから」（40代女性／愛媛県）
「とても新鮮な魚やカニ料理が味わえ楽しめるレストランやバイキング形式のお店が充実していると思います」（30代女性／宮城県）
「越前ガニ料理、甘エビ・イカ・海鮮丼を海を眺めながら食べられるので」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：シーサイド高浜（高浜町）／35票青い海を望む「シーサイド高浜」が2位にランクイン。新鮮な海産物はもちろん、地元高浜産の野菜やお米を使ったメニューが評判です。特に魚介のうまみが詰まった定食はボリューム満点で、ドライブの疲れを癒してくれる一食となります。温浴施設も併設されており、食とリフレッシュの両方を楽しめるのが魅力です。
「美味しいシーフードを食べられそうだと思いました」（40代男性／長野県）
「家族で行った事がありそこの料理が美味しかった」（20代男性／愛知県）
「煮干しの醤油ラーメンを食べてみたい」（30代男性／埼玉県）
1位：越前（越前町）／37票越前海岸のほぼ中心に位置する「道の駅 越前」が1位。全国的なブランドである「越前がに」の本場にふさわしく、季節を問わず海の幸を堪能できるレストランが充実しています。その日に水揚げされたばかりの鮮魚が並ぶマーケットもあり、福井が誇る「美食」の神髄を体験できるスポットとして、県内外から多くの票を集めました。
▼回答者コメント
「越前がに・海鮮丼などがいただけるから」（40代女性／愛媛県）
「とても新鮮な魚やカニ料理が味わえ楽しめるレストランやバイキング形式のお店が充実していると思います」（30代女性／宮城県）
「越前ガニ料理、甘エビ・イカ・海鮮丼を海を眺めながら食べられるので」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)