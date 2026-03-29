【Re:ゼロから始める異世界生活 4th season】 放送開始日：4月8日より毎週水曜22時～ 放送局：AT-Xほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて4月8日より毎週水曜22時30分～ 世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のステージイベントにて、4月8日より放送開始されるアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」のノンクレジットオ}