【Re:ゼロから始める異世界生活 4th season】 放送開始日：4月8日より毎週水曜22時～ 放送局：AT-Xほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて4月8日より毎週水曜22時30分～

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のステージイベントにて、4月8日より放送開始されるアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」のノンクレジットオープニング映像が公開された。

放送直前に迫った「リゼロ」第4期の出演キャストによるトークイベント「TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界⽣活』4th season放送直前！トーク＆ライブステージ」が「AnimeJapan 2026」にて開催。そこで、本アニメのノンクレジットオープニング映像が披露された。

【【リゼロ】4th seasonノンクレジットオープニング映像│「Recollect」鈴木このみ feat. Ashnikko】

オープニング曲は、鈴木このみさんとAshnikkoさんによる「Recollect」。同ステージイベントでは、鈴木このみさんによるライブも行われ、生歌唱が披露された。

【【AnimeJapan 2026】TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界⽣活』4th season放送直前！トーク＆ライブステージ】

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会