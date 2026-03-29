本拠地でダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場した。初回の第1打席、ファウルボールが当たった捕手を気遣うシーンがあった。大谷は初回の第1打席、2球目を打ちにいってファウル。これが相手捕手のマキャンに当たり、大谷は気遣う仕草を見せた。このシーンには米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサン