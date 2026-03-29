私（アヤノ）は、夫のヒロシと2人の子どもたち（コウ・4才、ミミ・2才）を育てています。明るく優しい義両親とは、定期的に一緒にお出かけするなどして交流してきました。そんななか、義姉のキョウコさんが2度目の離婚。2人の子どもたち（タロウ・8才、ジロウ・5才）とともに、義実家の近所に越してきたと聞かされました。義母から「今度の動物園、キョウコたちも誘っていい？」と聞かれた私は、「もちろん」と承諾したのです。そ