フジテレビ系「ボクらの時代」が２９日、最終回を迎えた。ラストは、番組のナレーションを務めた小林聡美と長年親交がある片桐はいり、市川実日子の鼎談（ていだん）となった。冒頭に小林が「最終回」というと、片桐は「悲しいね。何年やったの？」と質問。小林が「１９年」というと２人とも「１９年！？」と驚いた。片桐は「『かもめ食堂』の後ぐらいですか？」というと、小林も「そのぐらい、分かりやすいね」と笑った。市