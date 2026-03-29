「ブルワーズ−ホワイトソックス」（２８日、ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「４番・一塁」で先発出場し、開幕から２試合連続アーチを放った。４点を追う四回先頭の第２打席、ど真ん中のフォーシームを完璧に捉えた。角度３１度の打球は美しい放物線を描いてバックスクリーン右に着弾。飛距離１２４メートルの一発で悠然とダイヤモンドを一周し、ベンチ前ではチームを鼓舞。ハイタッチをかわしてナイン