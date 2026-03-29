「ブルワーズ−ホワイトソックス」（２８日、ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「４番・一塁」で先発出場し、開幕から２試合連続アーチを放った。

４点を追う四回先頭の第２打席、ど真ん中のフォーシームを完璧に捉えた。角度３１度の打球は美しい放物線を描いてバックスクリーン右に着弾。飛距離１２４メートルの一発で悠然とダイヤモンドを一周し、ベンチ前ではチームを鼓舞。ハイタッチをかわしてナインと喜びを分かち合った。

村上は開幕戦で大量ビハインドの九回にメジャー初安打初アーチとなるソロを右翼席にたたき込んでいた。中１日となったゲームでは、第１打席で相手バッテリーに執拗（しつよう）に内角を攻められた中で冷静に四球を選ぶなど、ボールの見極めはしっかりとできていた。

２試合連続の一発に敵地はざわついた。３年連続１００敗を喫するなど近年は低迷しているホワイトソックスの救世主となりそうだ。３点を追う五回２死二、三塁の第３打席では左腕・アシュビーの外角スライダーにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。