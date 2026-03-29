フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。チャームポイントの“ふくらはぎ”ショットなどを披露した。「Hello！JapaneseChun-Li2025→2026フォト大量！」とつづり、チャイナ服での“ふくらはぎ”ショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「世界で一番チャイナドレスが似合うと思う！」「たまらんです押忍」「可愛い美しい」「カッコイイっす！」「素敵な