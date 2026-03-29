俳優の井本彩花さん（22）が2026年3月26日、自身のインスタグラムを更新。「日本大学 法学部 法律学科を卒業しました」を報告し、袴姿を披露した。井本さんは、テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーリバイス」（21年9月〜22年8月放送）で、ヒロイン・五十嵐さくらを演じたことなどで知られる。「お仕事と学業の両立は、正直、大変でした！笑」井本さんは「活動を始めてからも大学進学すると決めていたので、4年で無事卒業する