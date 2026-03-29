鎌田大地「練習もあんまりしてなかったんで、思ったよりもできた」日本代表は現地時間3月28日にスコットランド代表と国際親善試合を行い、1-0で勝利した。決勝ゴールは3-1-4-2への攻撃的なシステム変更が功を奏した形になったが、MF鎌田大地は「練習とかもあんまりしてなかった」と明かした。交代枠が11人というゲームで、森保一監督は近年の定番になっていた3-4-2-1システムでスタート。ハーフタイムと後半16分で合計7人を交