次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8・Fold8 Wide・Flip8」が日本で発売か？写真は既存のFold7・Flip7既報通り、携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）と見られる開発機「Q8（型