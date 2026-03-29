パンジャタワーは土曜朝、坂路を素軽い脚さばきで駆け上がった。橋口師は「リラックスして、（走りも）バランス良く動けていました。順調に来ていますよ」とうなずく。2月にサウジアラビア遠征した1351ターフスプリント5着から帰国初戦となる。「（馬体重は）前走と変わらない。今の中京は内の方がいいので、うまく脚をためられれば」と思い描いた。