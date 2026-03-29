嵐の相葉雅紀（43）が都内で、MCを務めるNHKの海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（来月1日スタート、水曜後7・57）の取材会に出席した。番組のテーマにちなみ、嵐の“聖地”でもあるハワイ行きを熱望。グループ愛をのぞかせた。番組では、日本のメディアでほとんど紹介されたことがない場所や、実は身近にある物を生み出している地域を紹介。相葉は「僕はあまり冒険をしないタイプ。いろんな世界を知るのが楽しみ