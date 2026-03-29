嵐の相葉雅紀（43）が都内で、MCを務めるNHKの海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（来月1日スタート、水曜後7・57）の取材会に出席した。番組のテーマにちなみ、嵐の“聖地”でもあるハワイ行きを熱望。グループ愛をのぞかせた。

番組では、日本のメディアでほとんど紹介されたことがない場所や、実は身近にある物を生み出している地域を紹介。相葉は「僕はあまり冒険をしないタイプ。いろんな世界を知るのが楽しみ」と期待を寄せた。

取材会には、レギュラー出演する井桁弘恵（29）、ナレーションを務める木村昴（35）も出席。初回放送前ながらテンポの良いトークを展開し、木村が「3人で（海外に）行ったら最強かもしれない」と言うと、相葉も「この番組であるかもしれない。行けるかも！」と目を輝かせた。ただ、木村が「10日間くらい」と希望すると、相葉は「今、嵐なんで。さすがに今は」と現在開催している嵐のラストツアー中は避けたいと主張する一幕もあった。

さらに各自の行きたい場所として「番組で紹介したところ」（木村）や「アフリカか教科書で見たことない国」（井桁）と候補が挙がる中、相葉は「ハワイ！」と声を上げた。

ハワイは嵐が1999年にデビュー会見を行った“聖地”。デビュー15周年にはライブを行い、9月19日はハワイ州から「ARASHI DAY」として記念日に制定されている。「嵐のデビューの地なので特別な場所」と思い入れを語ると木村も「じゃあハワイにしましょう！聖地巡礼旅」と乗り気だった。 （糸賀 日向子）