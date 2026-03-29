◇国際親善試合 日本―スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦。1―0で勝利した。この試合は交代枠が11に設定されており、日本代表の森保一監督は10枚の交代枠を使用した。これまでA代表の国際親善試合は最大6人の交代が認められていたが、2月の国際サッカー評議会（IFAB）年次総会で改正された新競