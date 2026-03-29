現地３月28日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦している。スコットランドを相手になかなかチャンスを作れない森保ジャパンは、８分に自陣左サイドからのクロスを、スコット・マクトミネイにヘディングで合わせられる。しかし、枠に飛んだシュートを鈴木彩艶が好セーブで阻み、難を逃れる。ピンチを凌いだ後は、相手ゴールに迫るシーンを幾度か作る。それでも得