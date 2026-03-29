【BS12 トゥエルビ：TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン vs. 怪盗キッド」】 3月29日19時～放送 BS12 トゥエルビにて、TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン vs. 怪盗キッド」が本日3月29日19時から「日曜アニメ劇場」で放送される。 「日曜アニメ劇場」では、3月8日から「名探偵コナン」シリーズを4週連続で放送している。4週目となる今回は、「コナンvs.怪盗キッド