BS12 トゥエルビにて、TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン vs. 怪盗キッド」が本日3月29日19時から「日曜アニメ劇場」で放送される。

「日曜アニメ劇場」では、3月8日から「名探偵コナン」シリーズを4週連続で放送している。4週目となる今回は、「コナンvs.怪盗キッド」や「集められた名探偵！ 工藤新一vs.怪盗キッド」など、月下の奇術師「怪盗キッド」誕生と、最大にして永遠のライバル「コナン」（新一）との初対決が新規映像とともに見られるTVシリーズ特別編集版で、テレビ初放送となる。

【ストーリー】

江古田高校2年生、黒羽快斗。ある日、自宅にある隠し部屋を見つけ、世界的マジシャンだった父・黒羽盗一が実は世間をにぎわせていた〈怪盗キッド〉で、謎の組織に殺害されたことを知る。真相を探るため、快斗は盗一が遺した衣装を身に纏い2代目<怪盗キッド>となり、盗一が追っていた“伝説のビッグジュエル”と、“謎の組織”の正体に迫っていく……。

巧妙な手口で数々の獲物を盗み出すキッドが新たに狙ったのは、伝説のアクアマリン“大海の奇跡(ブルー・ワンダー)”。キッド獲得に執念を燃やす園子の親戚・鈴木財閥相談役鈴木次郎吉は、ビッグジュエルを使いキッドに挑戦状を送りつけたのだ。

次郎吉の挑戦に乗ったキッドは次郎吉・警察の警備をものともせず、いつものように鮮やかに盗み出すはずだったが、トリックを解き明かそうとコナンの名推理がはじまった。

【キャスト】

役名：キャスト

江戸川コナン：高山みなみ

怪盗キッド：山口勝平

（敬称略）

【スタッフ】

脚本・構成：宮下隼一

制作：トムス・エンタテインメント

（敬称略）

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