「名探偵コナン vs. 怪盗キッド」がBS12「日曜アニメ劇場」で本日19時から放送TVシリーズ特別編集版
【BS12 トゥエルビ：TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン vs. 怪盗キッド」】 3月29日19時～放送【ストーリー】
【キャスト】
【スタッフ】
BS12 トゥエルビにて、TVシリーズ特別編集版「名探偵コナン vs. 怪盗キッド」が本日3月29日19時から「日曜アニメ劇場」で放送される。
「日曜アニメ劇場」では、3月8日から「名探偵コナン」シリーズを4週連続で放送している。4週目となる今回は、「コナンvs.怪盗キッド」や「集められた名探偵！ 工藤新一vs.怪盗キッド」など、月下の奇術師「怪盗キッド」誕生と、最大にして永遠のライバル「コナン」（新一）との初対決が新規映像とともに見られるTVシリーズ特別編集版で、テレビ初放送となる。
江古田高校2年生、黒羽快斗。ある日、自宅にある隠し部屋を見つけ、世界的マジシャンだった父・黒羽盗一が実は世間をにぎわせていた〈怪盗キッド〉で、謎の組織に殺害されたことを知る。真相を探るため、快斗は盗一が遺した衣装を身に纏い2代目<怪盗キッド>となり、盗一が追っていた“伝説のビッグジュエル”と、“謎の組織”の正体に迫っていく……。
巧妙な手口で数々の獲物を盗み出すキッドが新たに狙ったのは、伝説のアクアマリン“大海の奇跡(ブルー・ワンダー)”。キッド獲得に執念を燃やす園子の親戚・鈴木財閥相談役鈴木次郎吉は、ビッグジュエルを使いキッドに挑戦状を送りつけたのだ。
次郎吉の挑戦に乗ったキッドは次郎吉・警察の警備をものともせず、いつものように鮮やかに盗み出すはずだったが、トリックを解き明かそうとコナンの名推理がはじまった。
【キャスト】
役名：キャスト
江戸川コナン：高山みなみ
怪盗キッド：山口勝平
（敬称略）
【スタッフ】
脚本・構成：宮下隼一
制作：トムス・エンタテインメント
（敬称略）
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