４月１７日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）の出演者が発表された。今回は、紺野ぶるま、ハライチ、つぶやきシロー、アイデンティティがゲスト出演する。タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事今年で３０周年を迎えた中、２００９年からはリピート無しの「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ