アニメ『メダリスト』AnimeJapan 2026スペシャルステージが、3月28日開催の「AnimeJapan 2026」内BLUEステージにて行われた。春瀬なつみ（結束いのり役）、大塚剛央（明浦路司役）、市ノ瀬加那（狼嵜光役）、内田雄馬（夜鷹純役）が登壇し、劇場版への期待を語った。【写真】劇場版『メダリスト』ウルトラティザービジュアル＆場面カット原作は、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫