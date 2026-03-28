ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は5日目を終えた。西山貴浩（38＝福岡）は準優10Rでインからトップスタートから逃げて優勝戦進出だ。直前の尼崎周年では右膝を負傷して帰郷した。後日に「外部半月板損傷」の診断。そんな手負いの状態で今大会に強行出場した。「ここに来た以上は大丈夫。足がもげてでも走り抜く！」と前検日から並々ならぬ気合。連日、気迫の走りで優勝戦に駒を進めた。もちろん足は6