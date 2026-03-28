”おいしいおんがく”をコンセプトに掲げ、4月16日（木）には渋谷クアトロにて2ndワンマンを開催する４人組バンド「chefs」が、4月4日（土）にEP『Hollow Dripe』をリリースすることを発表した。今作はコーヒー盤をテーマに制作し、大切な人に向けて＜暮らしの重心はあなたがいい。＞と歌う「chiﬀon」の他にも、心の隙間に入り込むようなサウンドや歌詞が特徴的な新曲「Raclet」、圧倒的なギターリフとサビのシンガロングが