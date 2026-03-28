ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「財布の中に“入れたまま”はNG！ 金運を下げる3つのモノと、3分でできる運気リセット法」について解説します。 4月からの新生活に向けて、身の回りの整理に追われている方も多いのではないでしょうか。実は、お部屋の掃除と同じくらい、あるいはそれ以上に「運気」の入り口となるのが、毎日持ち歩く「財布」